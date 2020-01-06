وفاة وإصابة 12 مصرياً في حادث مروع بالقاهرة

المصدر: د ب ا

لقى خمسة مصريين حتفهم وأصيب سبعة آخرون اليوم الاثنين في حادث مروري أمام كلية الزراعة، جامعة القاهرة، بمنطقة ميدان الجيزة.

وقالت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة اليوم إنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام بوابة كلية الزراعة، وحدوث حالات وفاة وإصابات.

واصطدمت سيارة نقل (لوري) كانت تسير بسرعة عالية بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص)، مما أدى إلى انقلاب الأخيرة، ووفاة وإصابة عدد من ركابها.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وفرضت قوات الشرطة كردونًا بمحيط الحادث حيث تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وألقت قوات الأمن القبض على سائقي الحافلتين للتحقيق معهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.