مقتل رجل في هجوم لسمكة قرش في أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي غواص حتفه في هجوم لسمكة قرش في بلدة إيسبيرانس في أستراليا الغربية، لكن السلطات لم تتمكن من تحديد مكان جثته.

ووقع هجوم سمكة القرش الأبيض بالقرب من شاطئ ويست بيتش في كول أيلاند قبالة ساحل إيسبيرانس بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته منظمة "سيرف لايف سيفنج" في أستراليا الغربية.

ومن المعروف أن المنطقة هي مكان شهير للغوص بين السكان المحليين.

وذكرت شرطة أستراليا الغربية أن الضحية كان في المنطقة على متن قارب وكان يمارس الغوص في وقت الهجوم.

وقالت الشرطة: "تمت إعادة امرأة كانت على متن القارب وقت وقوع الحادث إلى الشاطئ، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج من الصدمة".

ولم يتم العثور على جثة الرجل، وتقوم الشرطة مع مسؤولي الحياة البرية والغواصين، بدوريات للبحث في المنطقة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني هجوم قاتل ترتكبه سمكة قرش في المنطقة خلال أقل من ثلاث سنوات، بعد وفاة غواص شاب عمره 17 عاما بالقرب من خليج ويلي في عام 2017.