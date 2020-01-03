زلزال بقوة 5.9 درجة يهزّ شرق اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.9 درجة هزّ شرق اليابان في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث وقع الزلزال فى حوالى الساعة 3:24 صباحا فى المحيط الهادئ قبالة محافظة تشيبا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.

وسجل الزلزال 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي والجزء الشمالي الشرقي من محافظة تشيبا. وقد شعر الناس بالهزة في مناطق واسعة من وسط وشمال شرق اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو، بحسب ما ذكر موقع (اليابان بالعربي".