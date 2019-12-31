نمر بري يقتل طفلا عمره عامين

المصدر: د ب أ

قتل نمر بري طفلا عمره عامين أمام منزله في قرية بوسط نيبال، حسبما أفاد مسؤول شرطة محلي اليوم الثلاثاء.

وقال رودرا براساد بانجيني، كبير مسؤولي الشرطة في منطقة تاناهو، إن الطفل كان متروكا بمفرده أمام المنزل أمس الاثنين عندما انقض عليه الحيوان.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد سحله النمر لمسافة كيلو متر واحد إلى أعلى التل وقتله".

وتم العثور على عشرة أطفال وقد فارقوا الحياة بسبب هجمات الحيوانات، ربما تكون من النمور البرية، في المنطقة في العامين الماضيين، وفقا للمسؤول.

وقال: "لقد نزح الكثير من الناس إلى المدن. لقد تخلت معظم المجتمعات السكانية عن الزراعة. وقد تسبب ذلك في نمو الغابات والشجيرات، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع بيئة الحيوانات البرية".

وزاد الصراع بين الحيوانات البرية والبشر في نيبال خلال الشهور الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات والحدائق الوطنية.