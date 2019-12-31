تهور سائق شاحنة يودي بحياة 10 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 10 أشخاص حتفهم وجرح 11 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب في واد على طريق زنجان - تبريز بشمال غربي إيران.

ونقل موقع " روسيا اليوم " عن شرطة المرور الإيرانية، في بيان، قولها إن "الحافلة كانت متجهة من مدينة أصفهان وسط البلاد، نحو تبريز شمال غربي إيران، لكن السائق تجاوز السرعة المسموح بها، ما أدى إلى سقوط الحافلة في واد بعمق 12 مترا.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي "إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر انقلاب الحافلة".

وأضاف خالدي إن "الحادث وقع فجر اليوم الثلاثاء على الطريق الواصل بين زنجان وتبريز"، مضيفا أنه فور الإعلان عن الحادث توجهت 5 سيارات إسعاف لانتشال القتلى ونقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.