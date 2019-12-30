غموض حول إطلاق أعيرة نارية في برلين

المصدر: د ب ا

بعد عدة ساعات من القيام بعملية شرطية واسعة النطاق بالقرب من "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين، لا يزال غير واضح إذا ما كان هناك واقعة سطو وإطلاق أعيرة نارية أم لا في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة بعد ظهر اليوم على تويتر أنه بعد استجواب شهود آخرين وفحص المكان بأكمله في شارع فريدريش شتراسه، لم يتأكد حتى الآن إطلاق الأعيرة النارية التي تم الإبلاغ عنها، كما أنه ليس هناك إشارات أخرى على شخص مشتبه فيه، مؤكدة أنه سيتم مواصلة التحريات.

يشار إلى أن وحدة شرطية كبيرة انتشرت بالقرب من منطقة "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين في وقت سابق اليوم عقب الإبلاغ عن مهاجمة رجل لمقهى وإطلاقه أعيرة نارية خلال ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في وقت سابق إن شهود عيان قالوا إن الجاني لاذ بالفرار.

وذكر أحد العاملين في مخبز بالتقاطع في وقت سابق أنهم أبلغوا الشرطة بعدما رأوا هذا الاضطراب في الشارع، والذي أدى إلى توقف حركة مترو الأنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن "نقطة تفتيش تشارلي" كانت أحد المعابر الحدودية عند سور برلين إبان ألمانيا الشرقية سابقا. ويقصد هذه المنطقة حاليا الكثير من السائحين.