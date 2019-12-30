لاعب كرة يقتل شقيقته "الحامل"

المصدر: البيان الإلكتروني

تنكر لاعب كرة قدم أمريكي سابق لكل اعتبارات الأخوة، وارتكب أبشع جريمة بحق شقيقته، وجنينها الذي لم ير النور بعد.

ونقل موقع " سكاي نيوز " عن صحيفة "ذا ستيتس مان" تفاصيل الجريمة، التي تشير إلى طعن مايكل إيغواغو (25 عاما) شقيقته التي تكبره بخمس سنوات حتى الموت في منزلهما بمدينة أوستن.

وكان إيغواغو لاعبا معروفا في فريق جامعة تكساس، لكرة القدم الأميركية، بين عامي 2013-2016.

وطعن المتهم شقيقته مرات عدة حتى قتلت على الفور دون أن يتكشف السبب وراء تلك الفعلة الشنعاء.

واعتقلت الشرطة الأمريكية القاتل في المكان، وقال شهود عيان إن الدماء كانت تغطي يدي الشاب وقدميه.

وذكرت متحدثة باسم قائد شرطة المدينة أن المرأة كانت حاملا، فيما وجهت السلطات القضائية تهمة القتل إلى شقيقها.