مصر .. مفاجأة حول السائق المتسبب بحادث بورسعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصلحة الطب الشرعي في مصر عن مفاجأة حول السائق المتسبب بحادث بورسعيد، حيث تبين أن العينة المأخوذة من السائق تحتوي على مادة مخدرة.

وأمر النائب العام المصري، الأحد، بحبس سائق سيارة النقل المتسبب في مصرع 23 شخصا وإصابة 6 آخرين إثر حادث سير وقع بطريق بور سعيد دمياط، أمس الأول السبت.

وقد عرضت النيابة العامة سائقة السيارة الخاصة وسائق سيارة النقل لأخذ عينتيْ دماء منهما للوقوف على ما إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمها.

وقد أكدت مصلحة الطب الشرعي أن العينة المأخوذة من سائق سيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة.

وكانت الحادثة نجمت عن تصادم سيارة نقل بمقطورة وحافلة، كانت تقل عمالا لأحد مصانع الملابس، وسيارة خاصة.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن غالبية ضحايا الحادث من الفتيات، مضيفة أنه جرى نقل معظم جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى السلام في بور سعيد.