قتيلان بالرصاص خلال تصوير مقطع فيديو في تكساس

المصدر: أ ف ب

قُتل شخصان وأصيب سبعة آخرون برصاص أطلِق من داخل سيارة خلال تصوير مقطع فيديو في هيوستن بجنوب الولايات المتحدة، وفقاً ما قالت السلطات السبت.

وقال الشريف إد غونزاليس عبر تويتر "عدد الضحايا الآن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، ومات اثنان في مكان الحادثة، وهناك شخص بحال حرجة، والآخرون ادخِلوا المستشفى"، واصفا الهجوم الذي حصل مساء الجمعة بحي سكني بأنه "كمين".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة بعد حدوث الهجوم "كانت هناك مركبات مركونة في (موقف للسيارات) ونعتقد أن (الضحايا) كانوا يصورون مقطع فيديو ما، عندما تعرضوا فجأة لكمين. نعتقد أن الجناة هم أفراد (كانوا) في السيارات أو كانوا يسيرون على الأقدام وأطلقوا النار باتجاه موقف السيارات" حيث كانت تتم عملية التصوير.

واستنادا إلى قاعدة بيانات منظمة "غان فايولنس اركايف"، أسفرت عمليات القتل بسلاح ناري عن مقتل 72 شخصا وجرح 146 في تكساس منذ بداية العام.