وفاة جندي من البحرية التايلاندية إثر عدوى «فتية الكهف»

المصدر: د ب ا

أعلنت البحرية التايلاندية أن جندياً من فرقتها «سيل» توفي من جراء عدوى بالدم أصيب بها بينما كان يساعد فريق كرة القدم للشباب الذي كان عالقاً في كهف العام الماضي.

وكان الجندي بايروت باكبارا تحت الملاحظة الطبية منذ إصابته بعدوى الدم خلال عملية إنقاذ الفريق.

وأعلنت البحرية الملكية التايلاندية وفاته في بيان صدر ليل الجمعة/السبت.

وفي يونيو 2018، علق فريق كرة قدم للشباب ومدربهم داخل كهف شمالي تايلاند بعدما سدت مياه سيل منفذ الخروج الوحيد، ما أدى إلى عملية إنقاذ هائلة شارك فيها آلاف الأشخاص من الكثير من الدول.

حصلت عملية البحث والإنقاذ التي استمرت 19 يوماً على الاهتمام العالمي. وجرى العثور على كل أعضاء الفريق أحياء بعد قضاء أكثر من أسبوع دون طعام. وخرجوا من الكهف بمساعدة غواصي الكهوف عبر مياه طينية وسريعة.

والضحية الأخرى للعملية كان السير جنت، العامل بفرقة سيل، وأيضاً سامان جونان الذي توفي بينما كان يضع أسطوانات الأكسجين في الكهف لغواصين آخرين.

وقالت البحرية التايلاندية إن بايروت سوف يحصل على ترقية ما بعد وفاته، وإن أسرته سوف تتلقى 465 ألف باهت (15420 دولاراً).

وأعيد فتح كهف «ثام لونج-خون نام نانج نون» الواقع في إقليم شيانج راي شمالي البلاد أمام الزوار الشهر الماضي.