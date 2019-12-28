شاهد.. انقاذ رضيع من كارثة تحطم الطائرة الكازاخستانية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت أجهزة الطوارئ الكازاخستاية من إنقاذ رضيع من بين حطام الطائرة، التي تحطمت أمس الجمعة.

وأظهر فيديو من مكان سقوط الطائرة الكازاخستاية قرب مطار ألماتي بثته (RUPTLY) لحظة إنقاذ رضيع من بين الحطام الطائرة.

وكانت سلطات الطيران في كازاخستان ذكرت أن طائرة كانت تقل 95 راكبا، وطاقما من خمسة أفراد، قد سقطت قرب مدينة ألماتي، في الدولة الواقعة في وسط آسيا.

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير".