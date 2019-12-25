شرطة الرياض تقبض على قتلة المقيم السوداني

أطاحت شرطة الرياض، بعصابة تخصصت في ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على حظائر الماشية.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة أطاحت بأفراد تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره "خمسة اثيوبيين ونازح جميعهم في العقد الثالث من العمر" امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء.

وأوضح أنه نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني الجنسية إثر تعرضه لعدة طعنات وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة، كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم جريمتي سطو استولوا من خلالهما على ما يقارب (140) رأساً من الأغنام ، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وفقا لصحيفة الرياض السعودية.