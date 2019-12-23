بخاخ معطر يفجر سيارة ويحرق صاحبها

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

تعرض سائق بريطاني لحروق في يديه ووجهه بعد أن رشّ معطرًا للجوي قبل أن يشعل سيجارة، مما تسبب في انفجار ضخم داخل سيارته.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن كارل فيشر، 29 عامًا، قوله إن السيارة انفجرت مثل القنبلة، عندما أشعل سيجارة بعد حوالي عشر دقائق من استخدامه بخاخ معطر الجو داخل سيارته.

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع في هاليفاكس، ويست يوركشاير ببريطانيا إلى تفجير الزجاج الأمامي والتواء أبواب السيارة كما أتلف نوافذ المكاتب القريبة.

وأصيب السيد فيشر بحالة من الصدمة وتمكن من الخروج من سيارته من خلال النافذة، وتم نقله إلى مستشفى هدرسفيلد الملكي في سيارة إسعاف وانتقل في وقت لاحق إلى وحدة الحروق.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ غرب يوركشاير إن سبب الحادث "المأساوي" هو الاستخدام المفرط لمعطر الهواء، ودعت الجمهور لتوخي الحذر واتباع الإرشادات عند استخدام البخاخات المعطرة للجو.