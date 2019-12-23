المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم (الاثنين)، قبول وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، استقالة أوسكار ريكاردو فاليرو، سفير المكسيك لدى الأرجنتين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو قوله في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن فاليرو استقال لأسباب صحية.

وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت في وقت سابق هذا الشهر فاليرو (76 عاماً) من الأرجنتين بعد محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة زير النساء الايطالي في القرن الثامن عشر جياكومو كازانوفا من مكتبة شهيرة بالبلاد.

وأكدت تقارير إعلامية ضبط السفير المكسيكي في 26 أكتوبر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وهو يحاول مغادرة مكتبة "إل أتينيو" التي تعد أحد أشهر مكتبات العالم، مع الكتاب الذي لم يدفع ثمنه.

استقالة سفير مكسيكي حاول سرقة كتاب قيمته 10 دولارات في الأرجنتين https://t.co/RvvTHXd8HO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EmpaKJOH4O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 23, 2019

وقد وصف الرئيس المكسيكي، أندريه مانويل لوبيز أوبرادور، الواقعة بأنها «مؤسفة»، وطلب من الناس الانتظار وعدم الخوض في الحادثة إلى حين انتهاء التحقيق الذي تُجريه لجنة الأخلاقيات، وأكد أن السفير ستتم إقالته في حال وجدت اللجنة دليلاً على سرقته الكتاب.