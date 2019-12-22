بالفيديو.. العاصفة إيلزا تقتل 8 أشخاص غرب أوروبا و"فابين" تشلّ إسبانيا

المصدر: أ ف ب

لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، وقضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب إسبانيا وجرف فيضان نهر سائق سيارة جنوبها، وفقد رابع في البحر قبالة السواحل الفرنسية، ما رفع السبت حصيلة ضحايا هبوب العاصفة ايلزا منذ الخميس في المناطق الغربية من أوروبا إلى ثمانية.

وقضت كورية جنوبية عمرها 32 عاما السبت متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام بناية في وسط مدريد عليها إثر هبوب رياح عاتية، بحسب ما أفاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية انريكي لوبيز.

وأكد الوزير أن البناية كانت موضع تفقد في 2015 بلا مشاكل.

كما قضى ستيني هولندي غرقا الجمعة خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غرب إسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الانقاذ السبت.

وقتل رجل السبت بعدما جرفت سيارته مياه نهر فاض في أويسكار بمقاطعة غرناطة جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت حكومة الأندلس المحلية.

وقبالة السواحل الجنوبية الشرقية لفرنسا، فقد رجل في البحر المتوسط بعدما سقط من مركب شراعي الجمعة في حين تم انقاذ مرافق له، بحسب السلطات.

وفي الإجمال لقي ستة أشخاص حتفهم منذ هبوب العاصفة في إسبانيا واثنان في البرتغال، حيث أدى سوء الأحوال الجوية السبت إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو بسبب فيضانات غمرت الشبكة.

وهبت رياح عاتية رافقتها أمطار غزيرة الجمعة على منطقة كوت دازور جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا.

وأعلنت السلطات إغلاق كل مطارات كورسيكا الأحد وأن الرحلات البحرية ستشهد اضطرابا كبيرا. وأغلق مطار أجاكسيو بسبب فيضانات غير مسبوقة.

وبعيد مرور العاصفة ايلزا، هبت أخرى أطلق عليها فابين مع رياح عاتية في غاليس شمال غرب إسبانيا، حيث سجلت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة، ما أدى إلى الغاء 14 رحلة جوية، بحسب شركة إدارة المطارات. وتم تحويل 13 رحلة أخرى من مطار غاليس إلى مطارات أخرى في اسبانيا والبرتغال.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو ثمانية آلاف مسكن في غاليس بسبب أضرار خلفتها الرياح في أعمدة الكهرباء.

يذكر أن منطقتي غاليس واشتورية وضعتا في حالة الانذار الحمراء وهي القصوى على سلم الانذارات.