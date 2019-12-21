لغم بحري حوثي يتسبب في نفوق حوت عملاق في البحر الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت البحرية اليمنية نفوق حوت عملاق في سواحل البحر الأحمر غربي البلاد ، جراء لغم حوثي بحري .

ونقل موقع مركز المشروع السعودي لنزع الألغام " مسام " عن مصدر عسكري يمني قوله إن أفراد البحرية اليمنية المتمركزين في إحدى الجزر التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة عثروا على الحوت النافق على أحد سواحل الجزيرة.

وأوضح المصدر، أن البحرية أرجعت السبب في نفوق الحوت إلى انفجار لغم حوثي تم زراعته في سواحل البحر الأحمر بالقرب من المياه الدولية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا وفيديو للحوت النافق وعليه آثار قضمة كبيرة في جسده يرجح أنها ناتجة من انفجار اللغم.

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، خلال الفترة الماضية من تفكيك كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها جماعة الحوثي في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي.

وتسببت الألغام البحرية التي زرعتها جماعة الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، وتسبب في توقف حركة الصيد في العديد من المناطق، وفق تقارير حكومية وحقوقية.