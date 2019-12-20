السعودية .. بدء محاكمة طاعن فرقة موسم الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية ، محاكمة طاعن فرقة موسم الرياض، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ"<

وبحسب الصحيفة فقد كشفت الجلسة الأولى لمحاكمة متهمين اثنين، هاجما فعالية ترفيهية بموسم الرياض، انتماء الأول لتنظيم إرهابي وتستر شريكه على جريمته.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت أمس (الخميس) جلستها الأولى، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة العدل محاميا للترافع عن الاثنين.

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن أحد المتهمين متسلل من جنسية يمنية والآخر مقيم من ذات الجنسية، وتم إيقاف منفذ العملية بعد هجومه على الفقرة الاستعراضية التي أقيمت بحديقة الملك عبدالله بالملز، وأفضت التحقيقات مع الثاني إلى تستره على شريكه.

وحملت صحيفة الدعوى اتهامات عدة للأول، الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على فرقة استعراضية بموسم الرياض، طعن أفراد الفرقة وجرح أحد حراس الأمن، ترويع الناس، إحداث فوضى ورعب بين الحضور ومحاولته إرغام الجهات المعنية على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه وتحريض آخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا لفعاليات موسم الرياض.

وتشمل صحيفة الاتهام ضد الأول الانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، والاشتراك مع التنظيم في القتال المجرم والمعاقب عليه، وارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وحمله للسلاح الأبيض لتنفيذ جريمة إرهابية. ومن التهم أيضا إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثما وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه وإرساله لآخرين عبر برنامج تطبيق (الواتساب).

وحملت صحيفة الدعوى ضد المتهم الثاني، اتهامات عدة منها تستره على الأول ما أدى لطعن وإصابة مجموعة من أعضاء الفرقة المشاركة في العرض؛ فضلا عن تستره على الجريمة التي خطط لها شريكه بالهجوم على جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، كما تستر على انضمام الأول لكيان إرهابي وعلمه بشروعه بتنفيذ جريمة إرهابية وعدم إبلاغ السلطات. ومن الاتهامات أيضا ترويج عملة مزيفة في المملكة إلى جانب النصب والاحتيال وشراء سلاح رشاش بمبلغ 2500 ريال مزيفة والدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية.