استمرار البحث عن ناجين بعد انهيار سقف جامعة سعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض في السعودية أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا ظُهر أمس الثلاثاء بوقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج عنه وفاة شخصَيْن، وإصابة 13 شخصًا، تلقوا العلاج المناسب في حينه، وخرج معظمهم من المستشفى سالمين.

ونقل موقع "سبق" عن المديرية قولها: على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فِرق الدفاع المدني، والفِرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات، وفِرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني، إلى مقر الحادثة، وجرى عزل الموقع لتأمين سلامة الموجودين بالموقع، وتنفيذ خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى، والقيام بأعمال البحث تحت الإنقاذ."

وأفادت بأنه نتج من الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (13) شخصًا، غادر منهم (10) حالات بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى العلاج. والعمل جارٍ على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.