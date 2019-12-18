14 قتيلاً بانفجار منجم في الصين

المصدر: بكين - وكالات

لقي 14 عاملاً حتفهم في انفجار منجم فحم جنوب غرب الصين أمس، فيما لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وفق ما ذكرته السلطات هناك.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين، حيث كثيراً ما لا يتم احترام معايير السلامة.

ولا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض بعد الانفجار في منجم غوانغلونغ بمقاطعة آنلونغ في أقليم غويتشو، حسب ما أكدته حكومة الإقليم.

وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام على مقتل خمسة من عمال المناجم ومحاصرة 13 تحت الأرض عندما اجتاحت مياه الفيضانات منجماً في إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غرب الصين.

وتعليقاً على هذا الحادث قال التلفزيون الرسمي إن 347 عاملاً كانوا يعملون تحت الأرض في منجم شانموشو للفحم عند وقوع الفيضان السبت الماضي.