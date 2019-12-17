بالفيديو.. غاز منبعث من طائرة أثيوبية يتسبب بوفاة أحد المسافرين

المصدر: دبي– ياسر قاسم

لقي مسافر سوداني حتفه داخل طائرة أثيوبية كانت متوجهة من مطار أديس أبابا إلى مطار الخرطوم مساء الأحد الماضي، وذلك إثر تسرب غاز داخل الطائرة واستنشاق الضحية لهذا الغاز. والمسافر هو إبراهيم البشرى من ولاية كسلا السودانية.

وعلى الفور أخلى طاقم الطائرة جميع الركاب وتحويل المسافرين إلى داخل صالة المطار لإجراء الكشف الطبي عليهم. إذ تخوفت سلطات المطار الإثيوبي من حدوث حالات وفاة أخرى نتيجة استنشاق الغاز المنبعث من أجهزة التكييف.