حادث تصادم يحول حافلتين بركابهما إلى رماد في باكستان

ذكر مسؤولون أن حافلة ركاب اشتعلت فيها النار، بعد تصادمها مع سيارة فان، محملة بالوقود في باكستان اليوم الجمعة، مما تسبب في مقتل 13 شخصا حرقا وتحول المركبة إلى رماد.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية، سهيل أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث المميت وقع في منطقة "قلعة سيف الله" بإقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد قبل الفجر.

وأضاف أحمد أن السيارة الفان كانت محملة بالديزل المهرب من إيران المجاورة، وهي من الممارسات الشائعة بسبب فروق ضخمة في الأسعار في البلدين.

وقال مسؤول الشرطة إن النار اشتعلت في المركبتين بعد أن اصطدمتا من الأمام وتحولتا إلى رماد.

وذكر أحمد أن راكبا واحدا فقط في الحافلة تمكن من النجاة بالقفز من الحافلة بعد وقت قصير من اصطدامها.

وقال الطبيب عبد الرحمن إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى في مدينة كويتا، وهي المقر الإقليمي وقد تفحمت جميع الجثث بشكل يصعب التعرف عليها.

ويتم إجراء اختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه" للتعرف على هويات القتلى.

وغالبا ما يتسبب نقل المواد القابلة للاشتعال في حوادث مميتة.

ويتم تعبئة بنزين وديزل رخيصي الثمن في صفائح ضخمة، على متن مركبات ويتم تهريبها إلى باكستان من خلال حدود يسهل اختراقها.