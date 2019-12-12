وفاة وإصابة 24 شخصاً في حريق بسجن الملز في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بسبب حريق اندلع في أحد السجون في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت قوله إنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأضاف المتحدث أن المختصين وبمساندة من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة ثلاثة وإصابة 21 من نزلاء الجناح.

وأكد أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.