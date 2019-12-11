فيل يقتل امرأتين ويصيب 4 في نيبال

ذكرت الشرطة المحلية أن فيلا بريا قتل امرأتين وأصاب أربعة، بالقرب من متنزه وطني في جنوب غرب نيبال اليوم الأربعاء.

وقال ضابط الشرطة، دينيش أشاريا، إن المرأتين، 50 و38 عاما، كانتا تجمعان الطعام للماشية من غابة محلية، بالقرب من متنزه "شوكلافانتا" الوطني صباح اليوم الأربعاء، عندما دهسهما الفيل.



وأضاف "هاجمهما الفيل عندما كانتا تحاولان الفرار"، مشيرا إلى أن المصابات الأربعة يتلقين العلاج في مستشفى عبر الحدود في الهند.

ويضم المتنزه العديد من الأنواع المهددة بالإنقراض مثل النمور ووحيد القرن وغزلان المستنقعات، بالإضافة إلى طيور نادرة.



وتصاعد الصراع في نيبال بين الحيوات البرية والبشر في السنوات الأخيرة، مما زاد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المناطق المحمية.

وقبل أسبوعين، قتل فيل بري امرأة /35 عاما/ وأصاب أخرى /60 عاما/ بالقرب من متنزه وطني في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.

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