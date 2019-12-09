جريمة عنصرية ضد فتاة عراقية في ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة الألمانية في شرق البلاد أمس الأحد تلقي شكوى جنائية ضد شابين يشتبه أنهما هاجما فتاة عراقية (11 عاما) ونزع الحجاب عن رأسها.

وأوضحت الشرطة بمدينة دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا، أن أحد الشابين (17 عاما) جذبها من شعرها وأسقطها على الأرض.

وأضافت الشرطة أنه يشتبه أن الشاب الثاني (16 عاما) ركلها بعد ذلك مرتين، بينما قامت رفيقته بسد فمها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتابعت الشرطة أن الشابين قالا للفتاة أثناء الاعتداء عليها: "ماذا تريدون منا؟ عودوا إلى وطنكم!"

ويخضع الشابان للتحقيق بتهمة إلحاق إصابة جسدية خطيرة استنادا إلى الدعوى الجنائية التي قدمتها الفتاة.