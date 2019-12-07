تفاصيل مقتل الطالب العماني في لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت السفارة العُمانية في العاصمة البريطانية، عن تفاصيل حول مقتل طالب من سلطنة عمان في لندن، فجر أمس الجمعة.

وقالت السفارة عبر حسابها تويتر: ”وقع حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي“.

وأضافت: ”ببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد.. نتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة“.

وقع حاث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي ، وببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد،

والسفارة تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

انا لله وانا اليه راجعون — OMAN EMBASSY, UK (@EmbassyOmanUk) December 6, 2019

وذكرت تقارير أن مجهولين هاجموا الضحية خارج متجر "هارودز" بوسط لندن، طمعا بساعة ثمينة رأوها في معصمه، ثم قتلوه طعنا بالسكين.

وكان العريمي خرج من أحد المطاعم في المنطقة، فهاجمه قاطعون للطريق كانوا ملثمين، طمعا بساعته، إلا أنه رفض وحاول مقاومتهم، وأثناء الشجار طعنوه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في المكان الذي هاجموه فيه. وفقا لـ"العربية.نت".

ويقيم الطالب العماني القتيل، يقيم في لندن منذ 3 أعوام، ومقتله كان على بعد أمتار من متجر "هارودز" في نايتسبريدج، حيث كان يسير مع صديق له من البحرين، فهاجمهما الملثمون، وتقدم منه أحدهم وحاول سرقة ساعته، فقاومه وحدث شجار، انتهى بطعنه حتى الموت، وحين تدخل صديقه لنجدته، طعنوه أيضا، وتم نقله جريحا إلى أحد المستشفيات بحالة طبية مرضية.

ويبدو أن كاميرا للمراقبة العامة في الشارع، رصدت حادث الطعن الذي أودى بحياة العريمي، وألمت الشرطة بما تم تصويره، لذلك فمن المعتقد أن تتوصل إلى الجناة سريعا.

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