مقتل إمرأة وإصابة آخرين في إطلاق نار على المارة بمدينة روسية

المصدر: وام

قتلت إمرأة وأصيب آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار على المارة في أحد شوارع مدينة بيرم الروسية اليوم .

وأعلنت إدارة التحقيقات - في بيان لها ووفقا لوكالة انتر فاكس الروسية - أن رجلا يبلغ من العمر 50 عامًا قام بإطلاق النار من بندقية كانت بحوزته على المارة في أحد شوارع المدينة وهو في حالة ثمالة وسكر مما أدى إلى مقتل إمرأة وإصابة آخرين بجروح نقلوا على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني في عملية جرح خلالها عنصر من الحرس الوطني الروسي و مازال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.