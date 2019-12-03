مقتل صبي في حادث دهس خارج مدرسته في بريطانيا

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا أمس الاثنين بعد مقتل صبي عمره 12 عاما وإصابة خمسة أشخاص آخرين عندما صدمت سيارة مجموعة أطفال خارج مدرسة في جنوب إنجلترا.

وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير عن إصابة عدد من المارة في أعقاب الحادث الذي شمل سيارة فضية اللون من نوع فورد كا.

ونقل الصبي إلى المستشفى حيث توفي. وأصيبت امرأة عمرها 53 عاما وأربعة أطفال آخرون، هم ثلاثة صبيه، عمر اثنين منهم 15 عاما ويبلغ الثالث 13، وفتاة عمرها 16 عاما، لكن الإصابات غير خطيرة فيما يبدو.

وقالت الشرطة إنها تعتقد بأن الأطفال تلاميذ في المدرسة.

وقال المفتش بالشرطة روب كيربي "هذا حادث صادم حقا وأعبر عن تعاطفي العميق مع من تعرضوا له".