تظاهرات غاضبة في الهند بعد اغتصاب وقتل طبيبة وحرقها

المصدر: البيان الإلكتروني

تظاهر مئات الغاضبين الاثنين في الهند بعد تعرض طبيبة شابة لاغتصاب جماعي وقتل، فيما طالبت نائبة بقتل المنفذين.

واحتج المتظاهرون على تعرض طبيبة بيطرية شابة (27 عاما) للاغتصاب الجماعي والقتل مساء الاربعاء قرب طريق مزدحمة في ضاحية حيدر اباد (جنوب).

واعتُقل اربعة اشخاص. وكانوا ثقبوا أحد اطارات الدراجة النارية العائدة الى الطبيبة في غيابها ثم عرضوا عليها المساعدة لدى عودتها. وقادوها لاحقا الى موقف للشاحنات واعدين باصلاح الدراجة. وقالت الشرطة إنهم اغتصبوها وقتلوها قبل ان يحرقوا جثتها تحت جسر بعيد، وفقاً لفرانس برس.

والسبت، فرقت الشرطة بالقوة مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون دخول مقر الشرطة في حيدر اباد حيث يحتجز المشتبه بهم الاربعة الذين وجهت اليهم التهم.