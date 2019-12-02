وفاة 13 باكستانياً في حريق بالأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 13 شخصاً فجر اليوم إثر حريق شب في بيت من الصفيح في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية بالأردن وفقاً لمصادر الدفاع المدني.

ونقلت جريدة الرأي الأردنية عن مصادر قولها إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو يسكنه عائلتين تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنة وفاة 13 شخصاً اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف ,حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق