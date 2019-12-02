فرنسا: مقتل 3 أشخاص في مهمة إنقاذ بمنطقة فيضانات

المصدر: أ ف ب

لقي ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية قرب مرسيليا خلال تنفيذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الإثنين.

وفُقد الاتصال بالمروحية "اي سي 145" واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة انقاذية واستطلاعية فوق منطقة فار مساء الأحد.

وعُثر على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مسببات الحادث والظروف التي رافقته.

وأضاف بيان كاستانير ونونيز انه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا ايضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين".

وقُتل شخصان الأحد جراء الفيضانات في منطقة الريفييرا التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قوية.

