11 جريحا في إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية

المصدر: أ ف ب

جرح 11 شخصا بالرصاص، إصابة اثنين منهم خطرة، ليل السبت في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) في ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وجاء في بيان للشرطة أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص. واضاف البيان أن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع "عيد الشكر" الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأمريكية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".