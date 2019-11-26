36 قتيلا في تساقط أمطار غزيرة في الكونغو

المصدر: أ ف ب

لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم إثر تساقط أمطار غزيرة ليل الاثنين الثلاثاء في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلن نائب حاكم العاصمة نيرون مبونغو.

وقال مبونغو لوكالة فرانس برس "نشر وزير الداخلية (المحلي) للتو حصيلة من 36 قتيلا. عمليات البحث متواصلة والأضرار المادية والبشرية هائلة". وقال مبونغو انه تفقد بنفسه الأحياء المتضررة منذ الساعة الرابعة فجرا.

وقضى عدد من الضحايا في انزلاقات تربة. وانهار جسران على الأقل إضافة الى جانب من طريق يؤدي الى الجامعة في حي لامبا، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف نائب الحاكم "هناك فيضانات" مشيرا إلى أن بين الضحايا "طفل كان ضحية صعقة كهربائية".

وكان عشرات الاشخاص قد لقوا حتفهم في انزلاق تربة في بداية يناير 2018 في كينشاسا بعد هطول أمطار غزيرة.

ويقطن كينشاسا ثالث أكثر مدن أفريقيا كثافة سكانية، نحو عشرة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في بيوت متداعية.