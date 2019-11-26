البحث عن طائرة يشتبه بتحطمها قبالة سواحل ويلز

أفادت وسائل إعلام محلية في بريطانيا بأن خفر السواحل البريطاني بدء عملية بحث عن طائرة خفيفة بعد ظهر أمس الاثنين وذلك عقب ورود تقارير بشأن احتمالية تحطم الطائرة بالقرب من جزر بافن في شمال مقاطعة ويلز.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة أنباء برس أسوسيشن إن عملية البحث بدأت بعد اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار في منتصف النهار.

وقالت شرطة شمال ويلز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هناك عملية واسعة تجري حاليا قبالة ساحل أنجليسي عقب ورود أنباء عن الحادث.

وأضافت الشرطة أن الطائرة كانت متجهة من مطار كارنارفون، بالقرب من جزيرة أنجليسي، إلى جريت أورم، على بعد حوالي 50 كيلومترا، مشيرة إلى أن الطيار فقط كان على متن الطائرة.

وذكرت التقارير أن هناك مروحيات وعدة زوارق تشارك في عملية البحث.