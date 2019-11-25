غرق 14600 رأس من الأغنام في رومانيا

المصدر: د.ب.أ

انقلبت سفينة شحن على متنها 14600 رأس من الأغنام في حوض ميناء ميديا الروماني المطل على البحر الأسود، وذلك وفقاً لوسائل إعلام رومانية، "الاثنين".

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن جابريل باون، المدير الأوروبي لمنظمة «أنيمالس انترناشيونال» الدولية لحماية الحيوان، قوله إن الحادث لم يتسبب في خسائر بشرية، ولكنه أدى إلى نفوق الكثير من الأغنام.

وحاولت قوات الدفاع المدني إنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات وحملها إلى الشاطئ، حيث تم توفير علف لها بالقرب من الميناء، حسبما أوضحت الهيئة الرومانية للرعاية البيطرية.

كانت الناقلة ترفع علم مجموعة جزر بالاو في المحيط الهادي، متجهة إلى الشرق الأوسط، عندما اضطربت، الأحد، وفقدت توازنها لأسباب غير معلومة حتى الآن، وانقلبت على أحد جانبيها. وأمرت وزارة النقل الرومانية بالتحقيق في الواقعة.

ترجح منظمة «أنيمال انترناشونال» أن السفينة كانت تنقل حمولة تفوق طاقتها الأصلية، في حين تكهنت بعض وسائل الإعلام الرومانية بأن الشحنة لم تكن موزعة بشكل صحيح على متن السفينة ما جعل الناقلة تفقد توازنها.

وأوضحت الهيئة البيطرية أن الحيوانات وأعلافها كانت موزعة على السفينة وفقاً للوائح المعمول بها، وأن السفينة كانت تتسع جيداً لحمولتها.