وفاة تلميذة لدغها ثعبان في الفصل أمام تجاهل مدرسها

المصدر: البيان الإلكتروني

تم إيقاف مدير مدرسة في الهند عن العمل عقب موت تلميذة لدغها ثعبان في أحد الفصول الدراسية. واتهمت أسرة وزملاء التلميذة شيهلا شيرين، طاقم التدريس بعدم التعامل بجدية مع إصابتها الخطرة وعدم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج حسب تقرير BBC Arabic

وقد أثار موت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات غضبا واسع النطاق واحتجاجات في منطقة سولثان باثري في ولاية كيرالا. وأوقفت الحكومة المحلية أيضا أحد وكلاء المدرسة عن العمل. وقال شهود عيان إن شيرين شكت من تعرضها للدغة ثعبان في الساعة الثالثة ظهرا. وكان الثعبان مختبئا في حفرة في الأرضية الإسمنتية، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقال زملاء التلميذة إن مدرسا، تم إيقافه أيضا تجاهل مزاعم التلميذة بشأن لدغة الثعبان وطلبها المساعدة الطبية. ولم تنقل شيرين إلى المستشفى إلا بعد ساعة كاملة عندما ذهب والدها إلى المدرسة ليعيدها للمنزل في موعد الانصراف، وذلك بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقالت أسرة الطفلة إنها قامت بزيارة ثلاث مستشفيات للحصول على ترياق لسم الثعبان دون جدوى، وتوفيت شيرين وهي في طريقها للمستشفى الرابع. وأثار موتها شكاوى واحتجاجات واسعة النطاق ضد أحوال المدارس. وأصدر مسؤولو التعليم في الولاية تعليماتهم للمدارس المحلية بفحص المباني التابعة لهم وتنظيفها.

ويدرس عدد من المؤسسات الحكومية، بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة لولاية كيرالا، هذه القضية. ويذكر أن العالم يشهد 5.4 مليون لدغة ثعبان سنويا 100 ألف منها تؤدي إلى الموت و400 ألف أخرى تؤدي إلى إصابة الضحايا بإعاقات دائمة.