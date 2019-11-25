قتيلان بسيول عارمة جنوب شرقي فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت السلطات الفرنسية أنها عثرت، أمس، على جثتي شخصين لقيا حتفهما بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرقي البلاد منذ يوم الجمعة، ما أسفر عن خسائر ضخمة في المنطقة.

وقالت شرطة منطقة فار في بيان، إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا القتيل هو نفسه الشخص الذي ذكرت في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة.

وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان سابق أن شخصاً آخر عمره 77 عاماً مفقود منذ صباح السبت في منطقة سان أنطوان دي فار. وفاضت أنهار عدة في جنوب شرق فرنسا ما أدى لخسائر ضخمة، إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجاراً وسيارات وقوارب.

واستمر سقوط الأمطار في المنطقة أمس لكن بصورة أقل حدة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تهدأ السيول.

وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى منطقة فار لتفقد الضحايا والحديث مع عمال الإنقاذ.