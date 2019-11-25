مقتل 7 مهاجرين انقلب قاربهم قبالة إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

عثرت أجهزة الإنقاذ على جثث سبعة مهاجرين، بينهم خمس نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بحسب ما أفاد حرس السواحل أمس.

وقام قارب دورية بانتشال جثث ثلاث من النساء، بينما عثر عمال الجمارك على جثتي امرأتين أخريين على الشاطئ بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو 150 شخصاً، أول من أمس، بحسب حرس السواحل. وعثر على جثتين أخريين على شاطئ كالا غاليرا على الجانب الجنوبي من الجزيرة.

وذكر ناجون في وقت متأخر السبت، أن 20 شخصاً فقدوا. وكان حرس السواحل قالوا إنهم أنقذوا نحو 150 شخصاً بعد انقلاب قاربهم على بعد نحو 1,8 كيلومتر من الشاطئ.