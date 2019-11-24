مقتل ثلاثة أشخاص في عواصف بشمال إيطاليا وجنوب فرنسا

المصدر: أ ف ب

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما هطلت أمطار غزيرة على شمال إيطاليا وجنوب فرنسا ودمرت جسرين على طريق سريع في شمال إيطاليا وتسببت بفيضان في البندقية الأحد.

والأمطار التي أدت كذلك الى فقدان شخصين في البلدين، هي الاخيرة في موجة من الأحوال الجوية السيئة المستمرة منذ أسبوعين في المنطقة.

وتشهد منطقة بيومنت الإيطالية أمطارا غزيرة وبدا الوضع أكثر دقة في منطقة السندريا جنوب تورينو حيث تم إجلاء 200 شخص ووجد 600 آخرون أنفسهم معزولين بسبب فيضان مجاري أودية. وعثر على امرأة وقد فارقت الحياة بعد أن جرفت المياه سيارتها.

وفي ليغوري المجاورة انهار جسر على طريق سريع بالقرب من سافونا يربط تورينو وفرنسا جراء انهيار أرضي، ما خلف حفرة بطول 30 مترا في الطريق.

وتم غلق الطريق السريع الرابط بين جنوة وفينتميلي على الحدود الفرنسية صباح الأحد قبل إعادة فتحه. لكن الثلاثة آلاف ساكن في بلدة ستيلا لا يزالون معزولين بعد ظهر الأحد.

وأشارت وكالة البيئة الإقليمية إلى أن موجة الأمطار الغزيرة "في انحسار" وسيتم رفع الإنذار الأحمر عن ليغوري عند الساعة 15,00 (14,00 ت غ).

وفي منطقة فال داوست الواقعة أبعد شمالا تم إجلاء 500 شخص بعد غلق عدة محاور طرق بسبب ارتفاع مخاطر حدوث انزلاقات.

وفي البندقية وبعد عشرة أيام من ارتفاع تاريخي لمنسوب المياه، شهدت المدينة مجددا صباح الأحد ظاهرة المد العالي حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى 1.30 متر فوق مستوى البحر، لكنه بقي أدنى بكثير من الـ 1.87 متر المسجل في 12 نوفمبر وهو ثاني أعلى مستوى تشهده المدينة منذ 1966.

ولا يزال من الصعب تقدير حجم الضرر الذي خلفته ظاهرة المد العالي في 12 نوفمبر في البندقية، لكن تقديرات أولية للسلطات نقلتها وسائل الإعلام، أشارت إلى أن قيمة طلبات تعويض الأضرار قد تبلغ مليار يورو.