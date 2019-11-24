بالفيديو: باص مدرسة يدهس سيدة حامل في مصر ويلوذ بالفرار

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرة هي حوادث الدهس التي تحدث هنا وهناك في أنحاء العالم، لكن المؤثر في هذا الحادث الذي وقع في القاهرة هو أن الضحية امرأة حامل وأن الفاعل لاذ بالفرار دون أدنى حس بالمسؤولية تجاه الضحية. وأثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل في مصر.

وبحسب ما نشر موقع "العربية نت" فإن السيدة وهي في الثلاثينيات من عمرها كانت تسير في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة جنوب العاصمة القاهرة، حيث صدمتها سيارة مسرعة قادمة من الكوبري في المنطقة وطرحتها أرضا.

وصورت كاميرا مراقبة حادث الدهس. فيما كشف شهود عيان أن السائق لاذ بالفرار بعد وقوع الحادث، لكن المارة التقطوا رقم الحافلة التي كانت تقل طلابا لإحدى المدارس.

وتم نقل السيدة الضحية إلى مستشفى القصر العيني، ليكتشف الأطباء أنها حامل، وأن جنينها بصحة جيدة، لكنها مصابة بكسور متعددة، وعلى الفور تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

من جانبه قال محمد مسعد "شقيق السيدة": إن صحة شقيقته تحسنت وأثبتت الفحوصات أن إصابتها عبارة عن كدمات وتجمعات دموية بأنحاء متفرقة من جسدها، مؤكدا أن أجهزة الأمن توصلت للسائق وتم ضبطه.