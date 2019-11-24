انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، انفجار سيارة مفخخة أدى إلى إصابة سيدة، فضلاً عن اندلاع تظاهرات لسائقي النقل العام. وقالت مصادر أمنية صومالية إن انفجاراً وقع في العاصمة مقديشو بالقرب من تقاطع «زوبي»، ما أدى إلى إصابة سيدة كانت على مقربة من موقع الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الانفجار جاء نتيجة متفجرات تم إلصاقها بالسيارة.

من ناحية أخرى، اندلعت تظاهرات سائقي وسائل النقل العام في مقديشو احتجاجاً على زيادة الضرائب برغم إغلاق الطرق الرئيسة في العاصمة.

وتجمّع المتظاهرون في عدد من التقاطعات الرئيسة بمقديشو، مثل تقاطع أفرتا جردين، وفغح، وتوفيق، وأعلنوا رفضهم زيادة الضرائب عليهم دون القضاء على مشكلة الطرق المغلقة التي كان من المفترض أن ينشطوا فيها.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أقل من شهر لاحتجاجات مماثلة لها شهدتها مقديشو، انتهت عبر توصل لجنة مكونة من السائقين وإدارة إقليم بنادر إلى اتفاق.