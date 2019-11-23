تفاصيل مثيرة حول مقتل طالب بجوار مدرسته بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت أسرة الطالب الذي عثر على جثمانه ملقى بجوار مدرسته في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان السعودية، تفاصيل واقعة مقـتله وعلاقته بالجاني.

وأوضح عم الطالب أصيل، أن القاتل صديق للعائلة وكان مقرراً إعلان خطبته أمس (الجمعة) على شقيقة المقـتول.

وبيّن رمزي جعر عم المجني عليه وفقاً لـ"سبق"، أن الجاني تواصل مع والد الطالب أصيل وعرض توصيله بمركبته من المدرسة للمنزل، لافتاً إلى أن المجني عليه لم يصل للمنزل، قبل أن تخبرهم الجهات الأمنية العثور عليه مقتولاً أمام فناء المدرسة.

وأشار إلى أن الجاني حضر معهم إلى موقع الجريمة ولم يظهر عليه شيء، مبيناً أنه أخبرهم بعدم عثوره على الطالب أصيل لحظة وصوله إلى المدرسة.

وشدد على أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة أظهرت خروج الطالب وركوبه سيارة المجني عليه، موضحاً أنه اعترف بارتكابه الجريمة مبرراً فعلته بعدم شعوره بما قام به لحظة قتـله الطالب.