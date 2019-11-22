إصابة 21 شخصاً في حادث مروع بألمانيا

المصدر: د ب ا

أصيب أمس الخميس 21 شخصا في مدينة فيسبادن بولاية هيسن وسط ألمانيا بجروح مختلفة بعد اصطدام حافلة ركاب بعدد من السيارات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن قائد الحافلة فقد السيطرة عليها لأسباب غير معلومة حتى الآن داخل حيز المحطة الرئيسية للقطارات بالمدينة.

وقالت قوات الإنقاذ إن الحافلة الكبيرة اقتحمت المساحة الخضراء وارتطمت بحافلة أخرى وأربع سيارات، كما اقتحمت أخيرا مقرا مخصصا لانتظار الركاب.

ويقول المحققون إنهم يعتقدون أن قائد الحافلة فعل ذلك متعمدا.

كانت قوات الإنقاذ تحدثت أولا بعد الظهر عن جرح 16 شخصا إلا أن العدد ارتفع على مدار فترة المساء.

ونقلت قوات الإنقاذ 19 شخصا مصابا إلى المستشفيات المجاورة، وأصيب اثنان بإصابات خطيرة وخمسة بإصابات متوسطة.

واستدعي متخصصون في العلاج النفسي للإشراف على المصابين المحتاجين للمساعدة.