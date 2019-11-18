نمر نادر يقتل قروياً في مزرعة بإندونيسيا

المصدر: (د ب أ)

قال مسؤول يوم الإثنين إن نمراً نادراً من نوع ببر سومطرة قتل قروياً وأصاب شخصاً آخر في حادثين منفصلين بمقاطعة سومطرة الجنوبية في إندونيسيا.

وقال جينمان حسيبوان، رئيس وكالة حماية الطبيعة التي تديرها الحكومة في المقاطعة، إن القروي كان يقطع الأشجار في مزرعة للبن في منطقة لاهات أمس الأحد عندما قتله الببر.

وفي اليوم السابق لذلك، هاجم ببر أيضاً رجلا كان يخيم بالقرب من المنطقة وألحق به إصابات، على حد قول حسيبوان.

وقال حسيبوان: "نعتقد أنه كان الببر نفسه، لأن الحادثين وقعا في المنطقة نفسها".

يشار إلى أن ببر سومطرة هو النوع الوحيد المتبقي من نمور الببر في إندونيسيا بعد أن انقرض ببر بالي وببر جاوة قبل سنوات.

ولم يتبق سوى نحو 400 ببر في البرية، ويتضاءل عدد هذه النمور في سومطرة بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية الناتج عن إزالة الغابات بوتيرة السريعة لصالح زراعات زيت النخيل، وفقا لما ذكره المعنيون بالحفاظ على البيئة.