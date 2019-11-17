مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

المصدر: (د ب أ)

أعلنت السلطات الأمريكية أمس السبت عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال صغار في حادث إطلاق نار في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكترونى .

وقال الليفتنانت مات دوبس من إدارة شرطة سان دييجو إن الشرطة عثرت على جثث لرجل يبلغ من العمر 31 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 29 عامًا وثلاثة أولاد تبلغ أعمارهم ثلاث وخمس وتسع سنوات جراء إصابتهم فيما يبدو بطلقات نارية .

وأضاف دوبس أن صبيًا آخر يبلغ من العمر 11 عامًا يخضع لعملية جراحية بعد تعرضه أيضا لإطلاق نار وأنه من المعتقد أن يكون مطلق النار هو أحد القتلى .

وأفادت محطة تلفزيون محلية بأنه تم العثور على الضحايا عند الوحدة السكنية رقم 2100 بمنطقة فلينت ريدج درايف الواقعة بحي باراديس هيلز.

