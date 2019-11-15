العثور على جثث أسرة كاملة في إسطنبول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات في تركيا أن الشرطة عثرت اليوم الجمعة على جثث لأبوين وطفلهما البالغ من العمر ست سنوات داخل شقة سكنية في اسطنبول، فيما يشتبه بأنه حادث انتحار باستخدام غاز السيانيد.

وقال بولنت كريموجلو، وهو عمدة حي بكركوي في اسطنبول: " يبدو أن الأب سمم العائلة بغاز السيانيد، حيث كان يعاني من أزمة اقتصادية حادة وتراكمت عليه الديون منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف كريموجلو أن خبراء الطب الشرعي يحققون لمعرفة السبب الحقيقي لوفاة العائلة.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول إن الأب ، وهو تاجر مجوهرات في منطقة باكيركوي في إسطنبول ، كان يعاني من "الاكتئاب" بسبب "تراكم كم كبير من الديون عليه نتيجة قيامه ببعض المعاملات التجارية غير الرسمية عبر الإنترنت"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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