في عيد ميلاده .. طالب يطلق النار على زملائه

قال مسؤولون إن طالباً في مدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا يرتدي ملابس سوداء فتح النار في حرم المدرسة أمس الخميس ما أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وفتى في الرابعة عشرة وإصابة ثلاثة فتية آخرين قبل أن يحاول الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه.

وأضاف المسؤولون أن المشتبه به الذي أكمل عامه السادس عشر الخميس في حالة حرجة للغاية.

وقال الكابتن كينت واجنر من إدارة الشرطة في مقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي إن الطالب سحب مسدسا من عيار 45 من حقيبة ظهره وأطلق النار على الطلبة الآخرين واحتفظ بالرصاصة الأخيرة لنفسه.

وقال الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بول ديلاكورت "في تلك المرحلة ليس لدينا مؤشرات على الدافع ولا على وجود أيديولوجية معينة".

وقال واجنر إن المصابين هم فتاتان في الرابعة عشرة والخامسة عشرة وفتى في الرابعة عشرة.

ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه طالب آسيوي في مدرسة سوجوس الثانوية في سانتا كلاريتا التي تبعد نحو 65 كيلومترا شمالي لوس انجلوس.