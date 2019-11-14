السلطات البولندية تحبط مخططاً لهجوم يستهدف المسلمين

المصدر: وارسو - أ.ف.ب

أعلنت أجهزة الأمن البولندية، أمس، توقيف «مجموعة متطرفة»، يشتبه بأنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالقنابل والأسلحة ضد مسلمين.

وقال ستانسلاو زارين من جهاز الأمن الداخلي، إن السلطات أوقفت المشتبه بهما في وارسو ومدينة شتشين (شمال غرب). وتمت مصادرة مواد كيميائية كانت بحوزتهما، يمكن استخدامها لصناعة كميات كبيرة من المتفجرات، بعدما تم تفتيش مواقع في وسط وجنوب وشمال غربي البلاد.

وجاء في بيان الوكالة أن «عمليات التوقيف جاءت ثمرة جمع المواد الاستخباراتية، التي قام بها جهاز الأمن الداخلي، بشأن جماعة متطرفة، كان هدفها ترهيب المسلمين في بولندا.

وقال زارين إن «هذه أول عمليتي توقيف لأعضاء في هذه المجموعة، التي كانت تعد لتنفيذ أعمال عنف في بولندا».

ورغم أنه لم يسمِ الجماعة المتورطة في المخطط، ولم يعطِ تفاصيل بشأن مخططاتها، إلا أنه أكد أنها استوحت الفكرة من الهجمات التي نفّذها يمينيون متطرفون، على غرار النروجي اندرس بريفيك، والأسترالي برينتون تارانت.