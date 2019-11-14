13 قتيلاً بحادث سير في سلوفاكيا

المصدر: براتيسلافا - أ.ف.ب

قتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب 20 بجروح، أمس، جراء اصطدام بين شاحنة وحافلة في غرب سلوفاكيا، حيث تتساقط أمطار غزيرة على البلاد.

وأعلنت الناطقة باسم قسم الإطفاء والإغاثة في الشرطة الوطنية زوزانا فاركاسوفا: «أؤكد مقتل 13 شخصاً وإصابة 20 آخرين في حادث سير قرب بلدة نتريانسكي هرنشياروفس، حيث اصطدمت حافلة بشاحنة».

وأكدت فرق الإغاثة على صفحتها على موقع فيسبوك أنها تتوقع ارتفاعاً في عدد الضحايا. وكتبت: «نحو 30 عنصر إطفاء تواجدوا في المكان لمساعدة الجرحى».

ووقع الحادث في أطراف مدينة نيترا العاصمة المحلية لمقاطعة نيترا الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شرق العاصمة براتيسلافا.

وقالت فاركاسوفا إن مروحيات الشرطة نقلت الجرحى.