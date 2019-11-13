الطائرات تكافح حرائق سيدني

المصدر: سيدني - رويترز

اندلعت حرائق في مساحة شاسعة من الساحل الشرقي لأستراليا، أمس، ودمرت بعض المنازل وغطت سيدني بدخان ينبعث من حريق تخشى السلطات ألا تتمكن من السيطرة عليه قبل الأسبوع المقبل.

وأسقطت طائرات مواد مثبطة للنيران من أعلى لإخماد حرائق غابات تهدد المنازل في الضواحي الشمالية لسيدني. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن بعض هذه المواد أخطأت الحريق ولونت منازل وسيارات باللونين الوردي والأحمر.

وبحلول المساء استجاب المسؤولون لأحد عشر إنذاراً طارئاً في نيو ساوث ويلز، حيث خرج قرابة نصف الحرائق، وعددها 70، في أنحاء الولاية عن السيطرة في ظروف توصف بأنها «كارثية».