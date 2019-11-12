ليرث جدته.. يستأجر قاتلاً مأجوراً!

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقى فرع الأمن الجنائي في العاصمة السورية دمشق، القبض على شاب قتل سيدة مسنة، بعد أن استأجره حفيدها بغرض سرقتها وقتلها، في منزلها الكائن بمنطقة كفرسوسة في دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن "الفرع تمكن من معرفة مكان القاتل، وإلقاء القبض عليه. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل السيدة أميمة في منزلها، بتحريض مسبق من حفيدها بطريقة الخنق والضرب".

كما ذكر البيان الذي نشرته الداخلية السورية أن الحفيد اتفق مع القاتل، على ارتكاب الجريمة مقابل مبلغ مالي وقدره 7 ملايين ليرة سورية، حيث دخل إلى منزل المغدورة مدعياً أنه عامل صيانة الاتصالات وأوهمها أنه يقوم بإصلاحه".

وبحسب موقع وزارة الداخلية فقد اعترف القاتل أنه بعد دخول مطبخها لارتداء قفازات، لحقت به، وعند سؤالها له عن سبب دخوله المطبخ، انقض عليها بكلتا يديه وخنقها فحاولت التخلص منه، فأخذ إبريق تسخين مياه كهربائي وضربها على رأسها ضربتين وفارقت الحياة.

واعترف القاتل بسرقة "سلسال ذهبي" كانت ترتديه، لإعطائه لحفيدها كدليل على تنفيذه للجريمة.

وألقت السلطات القبض على حفيد الضحية "محمد ن" في محافظة ريف دمشق، بعد رصد تحركاته وملاحقته، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط لقتل جدته الغنية لأنها رفضت مساعدته بتكاليف علاج والده المريض بالقلب، لذلك بدأ بالتفكير بالتخلص منها للحصول على ميراثها.

واعترف الحفيد أنه خطط لإحضار قاتل مأجور، كان تعرّف عليه عندما أوقف سابقاً بالسجن، بجرم الاحتيال، واتفق معه على قتل جدته لقاء مبلغ مالي دون أن يعلمه بصلة القرابة بها، وزوده بهوية مزورة ساعدته في تنقلاته، وشرح له كيفية دخول المنزل.

وبعد تنفيذ الجريمة، قام الحفيد ببيع السلسال الذهبي بمبلغ 284 ألف ليرة سورية، وطلب من القاتل الهروب، ولم يعطه أي مبلغ مالي لقاء تنفيذ الجريمة، وبعد ذلك لم يرد على اتصالاته.

وبتدقيق وضع المقبوض عليهما تبين أنهما "مطلوبان بعدة جرائم، منها فرار وتخلف عن السوق وسرقة وتهديد بالقتل و احتيال".